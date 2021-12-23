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Tekirdağ İdare Kurulu Toplantısı yapıldı

Tekirdağ İdare Kurulu Toplantısı yapıldı
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

İl İdare Kurulu Toplantısı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

İl İdare Kurulu Toplantısı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik YİKOB Salonu'nda düzenlenen toplantıda Vali Yıldırım, kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak, vatandaşlara yönelik en iyi kamu hizmetini sunabilmek amacıyla kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile gündem maddelerini görüştü.

Yıldırım, toplantıda şu ifadeleri kullandı:

"Yılın bir değerlendirmesi gibi düşünelim, hayırlara vesile olsun diyelim. Toplantımızı gerçekleştiriyoruz ama her zaman kapımız açık, her zaman telefonumuz açık, istediğiniz zaman bize ulaşabiliyorsunuz; biz istediğimiz zaman sizlerle gerek yüz yüze gerekse iletişim araçları vasıtasıyla görüşebiliyoruz."

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AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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