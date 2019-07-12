İl İdare Kurulu'ndan MASKİ'ye ziyaret

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, İl İdare Kurulu Müdürü Cihangir Cengiz'i makamında konuk etti. İl İdare Kurulu Müdürü Cihangir Cengiz, Genel Müdür Başaran'a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, tebriklerini iletti. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür eden Genel Müdür Başaran, "Hepimiz halkımıza layık oldukları hizmetleri ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu makamlar tamamen bizlerin hizmet üretmesi ve vatandaşa daha müreffeh yaşam koşulları sağlanması için oluşturulmuş kurumlara aittir. Manisa'yı daha yaşanılabilir bir kent yapma adına el birliğiyle çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler