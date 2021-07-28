İl içi hayvan satışları artık dijital ortamda yapılabilecek
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İl içi hayvan satışları artık dijital ortamda yapılabilecek

İl içi hayvan satışları artık dijital ortamda yapılabilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği e-tarım platformu ile il içi hayvan alım ve satımları dijital ortamdan yapılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği e-tarım platformu ile il içi hayvan alım ve satımları dijital ortamdan yapılabilecek.

Bakanlığın birçok hizmetinin dijital ortamda yapılabildiği platformuna yeni bir işlerlik daha kazandırıldı. İl içinde hayvanlarını dijital ortamda pazarlamak isteyen üreticiler, "Hayvan Satış Bildirimi" butonuna tıklayarak işlem yapabilecekler. Satıcı, gerçek kişi ise TC kimlik numarasıyla tüzel kişi ise vergi kimlik numarasıyla sisteme girerek hayvan satışı yapmak istediği işletmeyi seçecek. Alıcının şartları sağlayıp sağamadığı sistem üzerinden kontrol edilecek. Alıcının şartları sağladığı durumda satıcı satmak istediği hayvanları sistem üzerinden seçecek. Seçim listesinde karantina ve kısıtlama tedbiri olan hayvanlar kırmızı ile gösterilecek. Küpesi olmayan hayvanın seçimine izin verilmeyecek. Seçim işleminin ardından satışı yapılmak istenen hayvanlar listelenerek alıcının telefonuna mesaj olarak gidecek. Alıcı, alış işlemini kabul ederse satışa konu hayvanlara ilişkin bilgileri kendi hesabında görecek. Böylece il içi hayvan satış bildirimi tamamlanmış olacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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