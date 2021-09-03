İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2021 Yılı 35 Nolu Kararı

Salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, vaka, hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarının asgari seviyelere düşürülmesi ve salgının olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerinin tamamen bertaraf edilerek kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması açısından toplumun bazı...

Salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, vaka, hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarının asgari seviyelere düşürülmesi ve salgının olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerinin tamamen bertaraf edilerek kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması açısından toplumun bazı kesimlerinde mevcut olan aşılama sürecine ilişkin tereddütlerin giderilerek aşılamanın toplumsal bağışıklığı sağlayacak düzeye getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığı'nın 20. 08. 2021 tarih 13441 sayılı Genelgesi ve buna istinaden alınan 31. 08. 2021 tarih ve 34 sayılı İl Hıfzıssıhha kurulu kararı ile;

Aşılama çalışmaları gönüllük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesi,

• 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin? konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi kararlaştırılmıştır.

• Yine Milli Eğitim Bakanlığınca 24 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan "Kovid­-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"nde; öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede; İçişleri Bakanlığının 31. 08. 2021 tarih ve 13807 sayılı "PCR Test Zorunluluğu" hakkındaki Genelgelerine istinaden 01. 09. 2021 tarihinde Şanlıurfa Vali Vekili Sayın İsmail ÇETİNKAYA başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aşağıdaki hususları karara bağlamıştır. 1. Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin aşı süreçlerini tamamlanmış olması önerilmekle birlikte başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Covid­19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde? bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenilecek ve sonuçlar okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulmasına, 2. PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb. ) girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb. ) kullanacak olan kişiler? aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğine karar verilmesine,

3. Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb. ) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb. ) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucunun 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için uygulanmasına,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kaynak: Habermetre