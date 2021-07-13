İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2021 Yılı 33 Nolu Kararı

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik...

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.

Bu çerçevede salgınla mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs 2021 tarihinden bu yana etaplar halinde "kademeli normalleşme" süreci yürütülmektedir.

Kademeli normalleşme döneminde gerek vatandaşlarımızın tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakarca yaklaşımının, gerekse son zamanlarda ciddi bir ivmelenme yaşanan aşılama faaliyetlerinin etkisiyle salgının seyrinde nispi düşüş/yatay seyir izlendiği kamuoyunun malumudur.

Bu doğrultuda salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 21 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak İçişleri Bakanlığının 27. 06. 2021 tarih ve 10530 sayılı genelgeleri ve buna istinaden alınan 28. 06. 2021 tarih ve 32 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararında belirtilen hususlara riayet edilmesi şartıyla 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren Kademeli Normalleşme sürecinin 3. Etabı hayata geçirilmiştir.

Bu çerçevede; İçişleri Bakanlığının "Taziye Evleri" hakkındaki talimatları doğrultusunda 11. 07. 2021 tarihinde Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah ERİN başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

İçişleri Bakanlığının 30/07/2020 tarih ve 12682 sayılı genelgeleri ve buna istinaden alınan 18/08/2020 tarih ve 2020/154 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla faaliyetleri geçici olarak kısıtlanan taziye evleri ve buna bağlı olarak yasaklanan taziyelerin yeni normalleşme döneminde aşağıdaki şekilde yapılmasına. Taziye evlerinin/Taziyelerin; 1. Taziye evlerinin 09. 00 - 19. 00 saatleri arasında açık olması,

2. Taziyelerin mümkün olduğunca açık alanlar kullanılarak yapılması,

3. Fiziki mesafe kurallarına azami riayet edilmesi,

4. Taziye evlerinde yiyecek ikramında bulunulmaması,

5. Taziyelerin en kısa sürede (en fazla 2 gün) tamamlanması, kaydıyla taziye evlerinin hizmet vermelerine ve taziyelerin bu çerçevede yapılmasına Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kaynak: Habermetre