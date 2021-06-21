İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2021 Yılı 30 Nolu Kararı

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım...

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın 01. 06. 2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesi ve 01. 06. 2021 tarih ve 26 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren kademeli normalleşme döneminin ikinci etabına başlanmış ve bu süreçte uygulanacak tedbirler belirlenmiştir.

Gelinen aşamada 26 ve 27 Haziran 2021 tarihlerinde üç oturum şeklinde yapılacak olan "Yükseköğretim Kurumlar Sınavı"nın yapılacağı tarihlerde, sınav salonlarının çevresinde alınması gereken hususları görüşmek üzere 17. 06. 2021 tarihinde Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah ERİN başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)?

Birinci oturumu 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10. 15'te başlayıp 13. 00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 10. 15'te başlayıp 13. 15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 27 Haziran 2020 Pazar günü 15. 45'te başlayıp 17. 45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluk kaynaklı bulaş riskini azaltmak, ses kirliliğini önleyerek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasını engellemek ve sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla?

• 26-27 Haziran tarihlerinde (Cumartesi-Pazar günleri) sınavların olduğu saatlerde, sınav salonlarına 500 metre mesafede bulunan inşaat faaliyetlerinin durdurulmasına, iş makinalarının kullanılmamasına,

• 26 Haziran Cumartesi günü kurulacak olan semt pazarlarının, saat 13. 00'ten sonra faaliyete başlamasına,

• Sınava katılacak öğrencilerin sıcak havadan olumsuz etkilenmelerini önlemek için ihtiyaç halinde sınav salonlarında pencereler açık tutulmak şartıyla klimaların çalıştırılabilmesine, Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kaynak: Habermetre