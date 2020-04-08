İl Hıfzıssıhha Kurulundan iş yerleri açılış-kapanış saatlerine yeni düzenleme Yeni tip Korona virüsü (kovid-19) tedbirleri kapsamında, Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Yeni tip Korona virüsü (kovid-19) tedbirleri kapsamında, Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Alınan kararlar çerçevesinde, perakende olarak inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kuyum, kırtasiye, otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünleri satan iş yerleri 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verirken, hafta sonları ise kapalı olacak.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOBE) ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda, kentte bulunan iş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerinin düzenlenmesi kararlaştırıldı.

İldeki tüm marketlerin, sabah 09.00- akşam 21.00 saatleri arasında hizmet vermesinin yanı sıra, bugün saat 09.00'dan itibaren açılış ve kapanış saatleri daha önce düzenlenen hal, eczane, market ve büfe vb. iş yerleri ile ilgili düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecek.

Et ve balık ürünleri satış yeri, manav, kuruyemişçi, şarküteri vb. işletmeler de hafta içi ve hafta sonlarında saat 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Perakende olarak, inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kuyum, kırtasiye, otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünleri satan ve son tüketiciye hizmet veren sigorta, emlak, seyahat acentesi vb. diğer işletmeler ise, hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verirken, hafta sonları da kapalı olacak. Perakende olarak zirai ilaç, tohum, gübre satışı yapan işletmeler de, hafta içi 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek, hafta sonu ise kapalı olacak.

Toptan satış ve mal dağıtımı yapan iş yerleri, inşaat ve üretim yapan tesisler (gıda imalathaneleri, sanayi tesisleri, matbaalar, tarımsal üretim yapan tesisler) ile sağlık ürünleri ve medikal ürünler satan iş yerleri de gerekli önlemlerin alınması şartıyla, çalışma saatlerini kendileri belirleyecek.

Açılış ve kapanış saatleri ile ilgili tereddüt oluşması durumunda, Antalya Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilecek. Öte yandan konulan kurallara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere, 3 bin 150 TL ve 392 TL idari para cezası uygulanacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA