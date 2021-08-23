İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Yapıldı

Rize İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında gerçekleştirildi.

Rize İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında gerçekleştirildi.

Covid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu görüşleri ve diğer Bakanlıkların talimatları doğrultusunda İlimizdeki kurumlar tarafından alınması gereken önlemler İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında görüşüldü.

Kaynak: Habermetre