İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Yapıldı
Rize İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında gerçekleştirildi.
Rize İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında gerçekleştirildi.
Covid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu görüşleri ve diğer Bakanlıkların talimatları doğrultusunda İlimizdeki kurumlar tarafından alınması gereken önlemler İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında görüşüldü.
Kaynak: Habermetre