İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Yapıldı
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İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Yapıldı

İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Rize İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında gerçekleştirildi.

Rize İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında gerçekleştirildi.

Covid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu görüşleri ve diğer Bakanlıkların talimatları doğrultusunda İlimizdeki kurumlar tarafından alınması gereken önlemler İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında görüşüldü.

Kaynak: Habermetre

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