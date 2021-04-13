İl Hıfzıssıhha Kurulu son durumu değerlendirdi

İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplanarak Aksaray'da Kovid-19 vaka sayıları, uygulanan tedbirler ve ramazan ayı dolayısıyla salgının artmasını önleyecek tedbirleri görüştü.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplanarak Aksaray'da Kovid-19 vaka sayıları, uygulanan tedbirler ve ramazan ayı dolayısıyla salgının artmasını önleyecek tedbirleri görüştü.

Vali Aydoğdu, Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda yaptığı konuşmada, Aksaray ve ülkedeki artan vaka sayılarına dikkat çekti.

Sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını her şartta hep beraber mücadele etmek zorunda olduklarını anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Gayret edeceğiz hep birlikte tedbirlere uyacağız. Zor bir süreç geçiriyoruz. Daha dikkatli olacağız. Ramazan ayını fırsat bilerek daha dikkatli daha kontrollü olmalıyız. Vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarmaya devam ederek hep birlikte bu mücadelenin kazananı olarak inşallah selamete çıkacağız. Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızı Kovid-19 salgını ile ilgili uyarmaya alınan tedbirleri hatırlatmaya devam edeceğiz. Vaka sayılarının düşmesi için hep birlikte gayret göstereceğiz."

Toplantı, İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ'ın yaptığı sunumun ardından sona erdi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak