İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar
27.05.2020 01:43 | Son Güncelleme: 27.05.2020 01:43

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, alınan yeni kararlara ilişkin şu bilgiler verildi:

"Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Korona virüs (Covid19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi doğrultusunda 81 ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin kararlar alınarak uygulanmaktadır. 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın belirlenecek gün ve saat aralıklarında sokağa çıkmalarına Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda izin verilmesinin uygun görüldüğünü belirten 26.05.2020 tarihli ve 8366 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda Valiliğimizce yayımlanan 26.05.2020 tarihli ve 9126 Sayılı Genel Emire istinaden: İçişleri Bakanlığı'nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 27.05.2020 Çarşamba günü 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 29.05.2020 Cuma günü, 11.00- 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında İçişleri Bakanlığı'nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi kapsamında 81 ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılmasına, yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı Haber
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı Haber
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, "Yapmayın eşim beni boşar" diye yalvardı
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı Haber
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi Haber
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini...
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor
ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Buse Terim, 'Öncesi ve sonrası' notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı
Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Meral Akşener Fahrettin Koca Bülent Kuşoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Gülçin Ergül Hande Ataizi Ersin Korkut
Spor Arda Turan Şenol Güneş İlhan Cavcav Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Kadın Futbol Ramazan
Şu an buradasınız: İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 01:46:35. #1.15#
title