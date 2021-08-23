İl Hıfzıssıhha Kurulu 20.08.2021 Tarih ve 2021/39 Nolu Kararı

T. C.SAKARYA VALİLİĞİİL HIFZISSIHHA KURULU KARARI Karar No: 39Karar Tarihi: 20/08/2021İl Hıfzıssıhha Kurulu 20. 08. 2021 tarihinde Vali Çetin Oktay KALDIRIM Başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

T. C.

SAKARYA VALİLİĞİ

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI Karar No: 39

Karar Tarihi: 20/08/2021

İl Hıfzıssıhha Kurulu 20. 08. 2021 tarihinde Vali Çetin Oktay KALDIRIM Başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgınla mücadelede elimizdeki en güçlü unsur gönüllülük esasına göre yürütülen aşılama faaliyetleridir.

Aşılama faaliyetlerinde önemli bir ivmenin yakalandığı bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 19 Ağustos 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde salgının ülkemizdeki seyri, aşılama faaliyetlerinde kat edilen mesafe, yerli aşı geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve aşılama faaliyetlerine ilişkin toplumun bazı kesimlerinde gözlenen tereddüt konuları Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak İçişleri Bakanlığının 20. 08. 2021 tarih ve 13441 sayılı Genelgesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Aşılama çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilerek valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların ve kanaat önderlerinin katılımı ve desteğiyle geniş tabanlı çalışmalar yürütülecektir.

2. 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin? konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecektir.

Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacaktır. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir.

3. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunmalıdır.

Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacaktır. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecektir.

4. Salgının seyrine göre kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlere katılacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilecektir.

5. Salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusunda imtina edilen sarılma ve tokalaşma benzeri davranışların özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaştığı görülmektedir. Kültürümüzün bir parçası olmakla birlikte salgınla mücadele sürecinde salgının yayılımını artıran tokalaşma/sarılma gibi faaliyetlerden bir müddet daha uzak durulmasının öneminin vatandaşlarımıza hatırlatılmasına yönelik çalışmalar valilik/ kaymakamlıkların koordinasyonunda sürdürülecektir.

Yukarıdaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: Habermetre