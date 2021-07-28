İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI ( 27.07.2021/37)

GÜNDEM; Koronavirüs (Covid-19) Salgınından Vatandaşlarımızı Korumak ve Salgını Engellemek İçin Alınması Gereken Tedbirler.

GÜNDEM; Koronavirüs (Covid-19) Salgınından Vatandaşlarımızı Korumak ve Salgını Engellemek İçin Alınması Gereken Tedbirler.

?İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sayın Valimiz İsmail USTAOĞLU Başkanlığında 27. 07. 2021 Salı günü saat 10. 00'da yukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştır.

?Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafekurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.

Bu çerçevede salgınla mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan 2021­17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs 2021 tarihinden bu yana etaplar halinde "kademeli normalleşme" süreci yürütülmektedir.

Kademeli normalleşme döneminde vatandaşlarımızıntedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakarca yaklaşımı, son zamanlarda ciddi bir ivmelenme yaşanan aşılama faaliyetlerinin etkisiyle salgının seyrinde nispi düşüş/yatay seyrin bayram öncesi ve sonrasında vatandaşımız nezdinde oluşturduğu rehavetin vakalarımızın yediden artışına neden olduğu kamuoyunun malumudur.

Salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmeninsağlanması için salgın tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki dönemde de önemini korumaktadır.

Bu doğrultuda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınan karar gereğince bazı hatırlatmaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

1. Başta yeme içme yerleri olmak üzere, tüm işkolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi işkolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulmasının sağlanmasına, 2. İlimizdeki plaj, park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı, v. b alanlarda temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmasının sağlanmasına bu alanlara kolluk ekipleri tarafından denetimlerin sıklaştırılmasına, 3. İlimizde yapılacak konser, festival, gençlik kampı gibi toplu eğlence ve etkinliklerde, fiziki mesafe kuralınınyanı sıra faaliyet konusuna göre Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan usul ve esaslara uyulmasının sağlanmasına, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca; İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların ilgili kurumlara iletilmesi için Kaymakamlıklara iletilmesine,

?Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: Habermetre