İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ( Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri )
T. C.YOZGAT VALİLİĞİİL HIFZISSIHHA KURUL TOPLANTISIKARAR TARİHİ : 03. 06. 2021KARAR NO : 153KARAR KONUSU: Liselere Giriş Sınavı TedbirleriKARAR İÇİN TIKLAYINIZEK: İçişleri Bakanlığı'nın Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri konulu Genelgesi.
T. C.
YOZGAT VALİLİĞİ
İL HIFZISSIHHA KURUL TOPLANTISI
KARAR TARİHİ : 03. 06. 2021
KARAR NO : 153
KARAR KONUSU: Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri
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EK:
İçişleri Bakanlığı'nın Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri konulu Genelgesi
Kaynak: Habermetre