İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ( Kademeli Normalleşme 3. Etap )
T. C.YOZGAT VALİLİĞİİL HIFZISSIHHA KURUL TOPLANTISIKARAR TARİHİ : 29. 06. 2021KARAR NO : 207KARAR KONUSU: Kademeli Normalleşme 3. EtapKARAR İÇİN TIKLAYINIZEK: 1. İçişleri Bakanlığı'nın 27. 06. 2021 tarihli Kademeli Normalleşme 3. Etap konulu Genelgesi.
T. C.
YOZGAT VALİLİĞİ
İL HIFZISSIHHA KURUL TOPLANTISI
KARAR TARİHİ : 29. 06. 2021
KARAR NO : 207
KARAR KONUSU: Kademeli Normalleşme 3. Etap
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EK:
1. İçişleri Bakanlığı'nın 27. 06. 2021 tarihli Kademeli Normalleşme 3. Etap konulu Genelgesi
Kaynak: Habermetre