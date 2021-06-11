İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ( Bölgesel Amatör Ligi Müsabakaları İçin Muafiyet )
T. C.YOZGAT VALİLİĞİİL HIFZISSIHHA KURUL TOPLANTISIKARAR TARİHİ : 11. 06. 2021KARAR NO : 173KARAR KONUSU: Bölgesel Amatör Ligi Müsabakaları İçin MuafiyetKARAR İÇİN TIKLAYINIZEK: 1. İçişleri Bakanlığı'nın 10. 06. 2021 tarihli Bölgesel Amatör Ligi Müsabakaları İçin Muafiyet konulu Genelgesi2.
T. C.
YOZGAT VALİLİĞİ
İL HIFZISSIHHA KURUL TOPLANTISI
KARAR TARİHİ : 11. 06. 2021
KARAR NO : 173
KARAR KONUSU: Bölgesel Amatör Ligi Müsabakaları İçin Muafiyet
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EK:
1. İçişleri Bakanlığı'nın 10. 06. 2021 tarihli Bölgesel Amatör Ligi Müsabakaları İçin Muafiyet konulu Genelgesi
2. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 07. 06. 2021 tarih ve 543311 sayılı yazısı
Kaynak: Habermetre