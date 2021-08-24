İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI ( Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğu )
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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI ( Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğu )

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI ( Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğu )
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C.YOZGAT VALİLİĞİİL HIFZISSIHHA KURUL TOPLANTISIKARAR TARİHİ : 24. 08. 2021KARAR NO : 320KARAR KONUSU: Bazı Faaliyetler İçin PCR ZorunluluğuKARAR İÇİN TIKLAYINIZEK: 1. İçişleri Bakanlığı'nın 20. 08. 2021 tarihli Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluğu konulu Genelgesi.

T. C.

YOZGAT VALİLİĞİ

İL HIFZISSIHHA KURUL TOPLANTISI

KARAR TARİHİ : 24. 08. 2021

KARAR NO : 320

KARAR KONUSU: Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğu

KARAR İÇİN TIKLAYINIZ

EK:

1. İçişleri Bakanlığı'nın 20. 08. 2021 tarihli Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluğu konulu Genelgesi

Kaynak: Habermetre

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