İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI ( Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğu )
T. C.YOZGAT VALİLİĞİİL HIFZISSIHHA KURUL TOPLANTISIKARAR TARİHİ : 24. 08. 2021KARAR NO : 320KARAR KONUSU: Bazı Faaliyetler İçin PCR ZorunluluğuKARAR İÇİN TIKLAYINIZEK: 1. İçişleri Bakanlığı'nın 20. 08. 2021 tarihli Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluğu konulu Genelgesi.
T. C.
YOZGAT VALİLİĞİ
İL HIFZISSIHHA KURUL TOPLANTISI
KARAR TARİHİ : 24. 08. 2021
KARAR NO : 320
KARAR KONUSU: Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğu
KARAR İÇİN TIKLAYINIZ
EK:
1. İçişleri Bakanlığı'nın 20. 08. 2021 tarihli Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluğu konulu Genelgesi
Kaynak: Habermetre