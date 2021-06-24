İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ( 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavları Tedbirleri )
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İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ( 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavları Tedbirleri )

İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ( 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavları Tedbirleri )
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C.YOZGAT VALİLİĞİİL HIFZISSIHHA KURUL TOPLANTISIKARAR TARİHİ : 23. 06. 2021KARAR NO : 197KARAR KONUSU: 2021 Yükseköğretim KurumlarıSınavları TedbirleriKARAR İÇİN TIKLAYINIZEK: 1. İçişleri Bakanlığı'nın 23. 06. 2021 tarihli 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavları Tedbirleri konulu Genelgesi.

T. C.

YOZGAT VALİLİĞİ

İL HIFZISSIHHA KURUL TOPLANTISI

KARAR TARİHİ : 23. 06. 2021

KARAR NO : 197

KARAR KONUSU: 2021 Yükseköğretim Kurumları

Sınavları Tedbirleri

KARAR İÇİN TIKLAYINIZ

EK:

1. İçişleri Bakanlığı'nın 23. 06. 2021 tarihli 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavları Tedbirleri konulu Genelgesi

Kaynak: Habermetre

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