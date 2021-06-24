İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ( 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavları Tedbirleri )
T. C.YOZGAT VALİLİĞİİL HIFZISSIHHA KURUL TOPLANTISIKARAR TARİHİ : 23. 06. 2021KARAR NO : 197KARAR KONUSU: 2021 Yükseköğretim KurumlarıSınavları TedbirleriKARAR İÇİN TIKLAYINIZEK: 1. İçişleri Bakanlığı'nın 23. 06. 2021 tarihli 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavları Tedbirleri konulu Genelgesi.
T. C.
YOZGAT VALİLİĞİ
İL HIFZISSIHHA KURUL TOPLANTISI
KARAR TARİHİ : 23. 06. 2021
KARAR NO : 197
KARAR KONUSU: 2021 Yükseköğretim Kurumları
Sınavları Tedbirleri
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EK:
1. İçişleri Bakanlığı'nın 23. 06. 2021 tarihli 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavları Tedbirleri konulu Genelgesi
Kaynak: Habermetre