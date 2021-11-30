İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (2021-61)

Bölgemizde görülen şiddetli lodos nedeniyle 30. 11. 2021 tarihinde; 1. Tüm eğitim kurumlarında ( anaokulları, ilk ve orta dereceli okullar ve halk eğitim merkezleri ) yüz yüze eğitime ara verilmesine, 2. Kamuda çalışan hamile ve engelli memurların idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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