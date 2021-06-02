02.06.2021 Basın Duyurusu (İl Hıfzısıhha Kurulu 27 Sayılı Kararı)
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02.06.2021 Basın Duyurusu (İl Hıfzısıhha Kurulu 27 Sayılı Kararı)

02.06.2021 Basın Duyurusu (İl Hıfzısıhha Kurulu 27 Sayılı Kararı)
Habermetre - Haberler | Toplum

DİYARBAKIR İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARIKARAR TARİHİ: 02. 06. 2021KARAR NO : 271593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23.

DİYARBAKIR İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ: 02. 06. 2021

KARAR NO : 27

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. Maddesine göre düzenlenen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 2 Haziran 2021 Çarşamba Günü Diyarbakır Valisi Sayın Münir KARALOĞLU başkanlığında Kurul Üyelerinin katılımıyla Koronavirüs (Covid-19) Salgını kapsamında alınacak kararlar hakkında toplanmıştır.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen 01. 06. 2021 tarihli ve 8878 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve bu doğrultuda alınan 2021-26 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07. 00­21. 00 saatleri arasında %50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır.

Öte yandan İçişleri Bakanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam etmesine yönelik alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının sağlanması hususu ve 01. 06. 2021 tarihli 8962 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi göz önünde bulundurularak sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesine,

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca; Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu

Kaynak: Habermetre

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