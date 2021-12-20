İl Hıfzıssıha Kurul Kararı 17.12.2021

TRABZON (Habermetre) - Karar Tarihi: 17. 12. 2021 Karar No: 45

GÜNDEM; Koronavirüs (Covid-19) Salgınından Vatandaşlarımızı Korumak ve Salgını Engellemek İçin Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne BağlıÖzel Trabzon Bakım Merkezine Yönelik Alınması Gereken Tedbirler.

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?İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sayın Valimiz İsmail USTAOĞLU Başkanlığında 17. 12. 2021 Cuma günü yukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştır.

?Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve KoronavirüsBilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Gerekli olması durumunda İlimizde ilave tedbirler alınmaktadır.

? Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kuruluşlarında Aşı Uygulama Süreci ve Sonrasına İlişkin Koronavirüs Rehberinde Genel Düzenlemeler Başlığında yer alan 6. Maddesinde; "Kuruluşta COVID-19 pozitif kişi sayısı (engelli, yaşlı sakinler ve personel dahil olmak üzere) kuruluş mevcudunun yüzde 20'sinin üzerine çıkması durumunda İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı alınarak kuruluşta 10'ar günlük vardiya düzenine geçilmelidir. Vardiya düzeni 10+10 toplamda 20 günü aşmayacak şekilde planlanmalıdır. 20 günlük süre sonunda tüm kuruluşta PCR testi uygulanmasının ardından normal vardiya düzenine geri dönülür. " denilmektedir.

?Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün E-46591900-952. 03. 03. 05-2053870 sayılı yazısında Müdürlüklerine bağlı Özel Trabzon Bakım Merkezinde; 10. 12. 2021 tarihi itibariyle engelliler ve personellerde görülen Covid-19 vaka sayısının toplam 21'e ulaşmış olduğu ve Covid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısının kuruluştan hizmet alan engelli sayısının %20' sini geçtiği belirtilmiştir.

?Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kuruluşlarında Aşı Uygulama Süreci ve Sonrasına İlişkin Koronavirüs Rehberi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınan karar gereğince;

?İlimiz Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Özel Trabzon Bakım Merkezinde; 10. 12. 2021 tarihi itibariyle engelliler ve personellerde görülen Covid-19 vaka sayısının toplam 21'e ulaşmış olması ve Covid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısının kuruluştan hizmet alan engelli sayısının %20' sini geçmesi nedeniyle toplum sağlığını koruma, bulaştırıcılığı en aza indirme, takiplerin efektif yapılabilmesi için 10+10 toplamda 20 günü aşmayacak şekilde vardiya düzeni planlanmasına, 20 günlük süre sonunda tüm kuruluşta PCR testi uygulanmasının ardından normal vardiya düzenine geri dönülmesine,

?Yukarıda belirtilen tedbire ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların ilgili kurumlara iletilmesine,

?Oy birliğiyle karar verilmiştir.

İsmail USTAOĞLU

Vali

Kurul Başkanı

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