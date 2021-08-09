İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı
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İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı

İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı
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İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Her hafta pazartesi günleri yapılan toplantıya; İl Jandarma Komutan Vekili Albay Aykut Gürses ile İl Emniyet Müdür Vekili Mustafa Tokay katıldı.

Toplantıda; uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, asayiş, trafik güvenliği konuları değerlendirilerek alınması gereken önlemler görüşüldü.

Kaynak: Habermetre

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