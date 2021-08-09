İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı

İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Her hafta pazartesi günleri yapılan toplantıya; İl Jandarma Komutan Vekili Albay Aykut Gürses ile İl Emniyet Müdür Vekili Mustafa Tokay katıldı.

Toplantıda; uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, asayiş, trafik güvenliği konuları değerlendirilerek alınması gereken önlemler görüşüldü.

Kaynak: Habermetre