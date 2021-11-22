İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı

Vali Ali Çelik başkanlığında her hafta pazartesi günleri düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Toplantıları sürüyor.

Vali Yardımcısı Mustafa Güney ile ilgili müdürlerin katılımıyla yapılan toplantıda; uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, asayiş, trafik güvenliği konuları değerlendirilerek alınması gereken önlemler görüşüldü.

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