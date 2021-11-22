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İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı

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İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı

Vali Ali Çelik başkanlığında her hafta pazartesi günleri düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Toplantıları sürüyor.

Vali Ali Çelik başkanlığında her hafta pazartesi günleri düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Toplantıları sürüyor.

Vali Yardımcısı Mustafa Güney ile ilgili müdürlerin katılımıyla yapılan toplantıda; uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, asayiş, trafik güvenliği konuları değerlendirilerek alınması gereken önlemler görüşüldü.

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