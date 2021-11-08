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İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı

Habermetre - Haberler | Toplum
İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı

İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında yapıldı.

KÜTAHYA (Habermetre) - İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında yapıldı. Her hafta pazartesi günleri yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ile İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç katıldı.

Toplantıda; uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, asayiş, trafik güvenliği konuları değerlendirilerek alınması gereken önlemler görüşüldü.

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