İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı
İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.
İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.
Her hafta gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Aykut Gürses katıldı.
Toplantıda; uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, asayiş, trafik güvenliği konuları değerlendirilerek alınması gereken önlemler görüşüldü.
Kaynak: Habermetre