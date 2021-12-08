İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı Düzenlendi.

ORDU (Habermetre) - İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı ile Kaymakamlar toplantısı Sayın Valimiz Mehmet Makas başkanlığında yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısına; 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Düzenlenen toplantıda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısının ardından ilçelerdeki son durum hakkında ilçe kaymakamları ile toplantı gerçekleştiren Sayın Valimiz Mehmet Makas, kaymakamlardan ilçelerindeki son durum hakkında bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.

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