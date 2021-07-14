İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı Sayın Valimizin Başkanlığında Düzenlendi
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İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı Sayın Valimizin Başkanlığında Düzenlendi

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı Sayın Valimizin Başkanlığında Düzenlendi
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İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı ile Kaymakamlar toplantısı Sayın Valimizin başkanlığında düzenlendiKent genelindeki güvenlik ve asayiş tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı sonrasında kaymakamların katılımı ile ilçelerdeki yatırım ve çalışmalar değerlendirildi.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı ile Kaymakamlar toplantısı Sayın Valimizin başkanlığında düzenlendi

Kent genelindeki güvenlik ve asayiş tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı sonrasında kaymakamların katılımı ile ilçelerdeki yatırım ve çalışmalar değerlendirildi.

Sayın Valimiz Mehmet Makas başkanlığında düzenlenen toplantıya; Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Alper, 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutan Vekili katıldı.

Toplantıda, koronavirüs salgını ile mücadele ve yaklaşan Kurban Bayramının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için ilimiz genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

Sayın Valimiz daha sonra kaymakamlar ile bir araya gelerek, yatırımlar ve projeler ile ilgili ilçelerdeki son durum hakkında kaymakamlardan bilgi aldı.

Kaynak: Habermetre

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