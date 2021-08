İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Her ay düzenli olarak yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Her ay düzenli olarak yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısına, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, Kaymakamlar video konferans yoluyla, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, Stajyer Kaymakamlar Esra Demirtaş ve Kerem Tunçer katıldı. Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Yanlıgaç ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Amiri Ahmet Kale tarafından bir sunum yapılarak, Narkotik Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele Yöntemleri, Risk Analiz Çalışmaları, Risk Analiz Yöntemleri, Narko Rehber Faaliyetleri ve bölgenin istatistiki değerlendirilmesi konularında, Vali Tuncay Sonel'e bilgi verdiler. Sunum dolayısıyla teşekkür eden Vali Sonel, özellikle son günlerde ülke genelinde yaşanan orman yangınları konusuna dikkat çekerek, ilimizde meydana gelebilecek orman yangınlarını önlemek amacıyla jandarma ve emniyetin devriye gezdiğini söyledi ve 19 İlçe Kaymakamından bu konuda hassasiyet göstermelerini, gerekli tedbirleri alarak dikkatli olmalarını istedi. Meteorolijiden yapılan kuvvetli sağanak uyarılarına da vurgu yapan Vali Sonel, "Her bölgenin kendine göre bir özelliği bulunuyor. Bizler sel ve heyelan yaşanabilecek bölgedeyiz. Dere yataklarında selle ilgili yapılan ihbarlar anında değerlendirilsin, çok dikkatli olmak zorundayız" dedi. Konuşmasında fındık sezonunun başladığını hatırlatan Vali Tuncay Sonel, sahil kesiminde 7 Ağustos, orta kesimde 12 Ağustos, 500 rakım ve üzeri yüksek kesim olarak tabir edilen yerlerde ise 17 Ağustos 2021 tarihinde fındık toplanmaya başlanacağını belirterek, kaymakamlardan erken hasada başlanılmaması konusunda gerekli uyarıların yapılması talimatını verdi. Belirlenen tarihten önce fındık toplamanın ekonomik kayıp olduğunun altını çizen Vali Tuncay Sonel, "Hem aile ekonomisi, hem ülke ekonomisi zarar görecektir. Bu nedenle vatandaşların belirlenen tarihlere uyması noktasında gerekli itinayı gösterelim" diye konuştu. Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanlarda ziyaret edilerek, hal ve hatırlarının sorulması, sağlık sorunlarının giderilmesi, aşı işlemlerinin yakından takip edilmesini isteyen Vali Tuncay Sonel, ayrıca geçen yıl mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının denizde boğulma olayı meydana geldiğini hatırlattı ve yüzme bilmeyenlerin uyarılması gerektiğini ifade ederek, "İlimize fındık toplamaya gelen fındık işçilerimiz bizlerin misafiri. Devletimizin şefkatini, merhametini gösterelim" şeklinde konuştu. Vali Tuncay Sonel, "Allah vatanımızı, milletimizi her türlü kötülüklerden korusun. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlarımız ülkemizin dört bir yanındalar ve koşturuyorlar. Bizler de burada şehrimize sahip çıkmamız ve çok çalışmamız gerekiyor ve . Çalışma arkadaşlarımızın tamamına ilimizin huzuruna ve asayişine yapmış oldukları katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum" diyerek, konuşmasını tamamladı.

Kaynak: Habermetre