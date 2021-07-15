İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında düzenlendi.

Erzincan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında düzenlendi.

Kent genelindeki güvenlik ve asayiş tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı sonrasında kaymakamların katılımı ile ilçelerdeki yatırım ve çalışmalar değerlendirildi.

Vali Mehmet Makas başkanlığında düzenlenen toplantıya; Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Alper, 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutan Vekili katıldı.

Toplantıda, korona virüs salgını ile mücadele ve yaklaşan Kurban Bayramının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

Vali Makas daha sonra kaymakamlar ile bir araya gelerek, yatırımlar ve projeler ile ilgili ilçelerdeki son durum hakkında kaymakamlardan bilgi aldı. - ERZİNCAN

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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