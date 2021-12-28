AKKUŞ, ORDU (Habermetre) - İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme Değerlendirme Koordinasyon Toplantısı Vali Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı. GAMER Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yılmaz'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Mehmet Hulusi Akkuş, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri katıldı.

Toplantıda, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür Vekili Guddusi Arık GAMER'in faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. Toplantı, soruların cevaplanması, görüş ve önerilerin alınması ile son buldu.

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