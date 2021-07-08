İl Göç Kurulu ve İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu Toplantısı
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İl Göç Kurulu ve İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu Toplantısı

İl Göç Kurulu ve İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu Toplantısı
Habermetre - Haberler | Toplum

İl Göç Kurulu ve İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu toplantısı, Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Göç Kurulu ve İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu toplantısı, Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdare Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd. Bn. Ercan Oran, Kurum Müdürleri, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve Sivil Toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İlimizdeki göçmen profili ile göçmenlerin topluma uyum sağlanmasına yönelik faaliyetlerle, kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının göçmen konusundaki işbirliğinin önemini vurgulamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Velican Doğru açılış konuşması yaptı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğünde görevli İl Göç Uzmanı Cansu Çoker tarafından "Göç ve Uyum" konulu bilgilendirme sunumunun ardından toplantıda, İnsan Ticareti ile Mücadelede Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER)'in yabancılara yönelik verdiği hizmetler hakkında tanıtım videosu izlendi.

Tanıtım videolarının izlenmesinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğünde görevli İl Göç Uzmanı Funda Çınar, tarafından İnsan Ticareti ile Mücadele konusunda sunum yapıldı.

Yabancı misafirlerin toplumla uyumunu kolaylaştırmak; eğitim, sağlık, sosyal ve yerel hizmetlerin sağlanması ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik işbirliğinin önemine dikkat çeken Vali İlhami AKTAŞ, katkılarından dolayı katılımcılara teşekkür etti.

İl Göç Kurulu ve İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu toplantısı görüş ve önerilerle sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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