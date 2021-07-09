İl Göç Kurulu Vali Fuat Gürel başkanlığında toplandı
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İl Göç Kurulu Vali Fuat Gürel başkanlığında toplandı

İl Göç Kurulu Vali Fuat Gürel başkanlığında toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük'te misafir edilen göçmenlerin uyum planlamalarının yapılıp yürütüldüğü İl Göç Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Karabük'te misafir edilen göçmenlerin uyum planlamalarının yapılıp yürütüldüğü İl Göç Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Ülkelerindeki iç savaş, siyasi sorunlar, terör ve eğitim nedeniyle, Türkiye'ye sığınan ve belli kurallar çerçevesinde Karabük'te misafir edilen göçmenlerle ilgili önemli konuların yer aldığı toplantıya Vali Gürel ev sahipliği yaptı.

Toplantıda İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç tarafından; Karabük'te ikamet etmekte olan Uluslararası Koruma, Geçici Koruma ve İkamet İzni sahibi misafirlere dair istatistikler, kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan düzensiz göçmen istatistikleri, Karabük'teki kurumların misafirlere yönelik olarak verdikleri hizmetlere ait istatistikler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün misafirlere yönelik olarak yapmış olduğu uyum faaliyetlerini içeren detaylı bir sunum yapıldı.

Toplantı, Karabük'te yaşayan yabancı misafirlerin ve toplumun karşılıklı uyumu için kamu kurum ve kuruluşlarına düşen sorumluklar görüşülerek, il genelinde düzenli ve düzensiz göç üzerindeki koordinasyonu ve işbirliğini arttıracak, göç alanındaki proje ve faaliyetlerin değerlendirilmesi ile sona erdi. - KARABÜK

İl Göç Kurulu Vali Fuat Gürel başkanlığında toplandı
İl Göç Kurulu Vali Fuat Gürel başkanlığında toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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