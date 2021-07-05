İl Göç Kurulu Vali Aslantaş başkanlığında toplandı
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İl Göç Kurulu Vali Aslantaş başkanlığında toplandı

İl Göç Kurulu Vali Aslantaş başkanlığında toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında "İl Göç Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında "İl Göç Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Toplantının açılışında İl Göç İdaresi Müdür V. Gülden Kamit tarafından, müdürlüğün yaptığı faaliyetler hakkında sunum yapıldı. Yapılan sunumda, Türkiye ve Burdur'da bulunan yabancılara ait veriler ile Uyum Strateji Belgesi kapsamında yabancı uyruklu vatandaşların uyuma yönelik faaliyetleri aktarıldı.

Toplantıya Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hakan Başaklıgil, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Yunus Emre Akalın katıldı.

İl Göç Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerini sunmasıyla devam eden programda yabancıların eğitime katılımı, eğitim ve öğretimde iyileştirmelerin sağlanabilmesi bakımından çalışmaların yapılması, belediyenin uyuma yönelik faaliyetleri ve projelerinin detayları hakkında bilgi verildi.

Toplantı Vali Arslantaş'ın değerlendirme konuşması sonrası sona erdi. - BURDUR

İl Göç Kurulu Vali Aslantaş başkanlığında toplandı
İl Göç Kurulu Vali Aslantaş başkanlığında toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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