İl Göç Kurulu Toplantısı Valimiz Başkanlığında Yapıldı
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İl Göç Kurulu Toplantısı Valimiz Başkanlığında Yapıldı

İl Göç Kurulu Toplantısı Valimiz Başkanlığında Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

İlimizde ikamet eden yabancı uyruklu misafirlerle ilgili yürütülen iş ve işlemlerin ele alındığı İl Göç Kurulu Toplantısı, Valimiz Hulusi Şahin başkanlığında Valilik toplantı salonunda yapıldı.

İlimizde ikamet eden yabancı uyruklu misafirlerle ilgili yürütülen iş ve işlemlerin ele alındığı İl Göç Kurulu Toplantısı, Valimiz Hulusi Şahin başkanlığında Valilik toplantı salonunda yapıldı.

Valimizin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda; ilimizde yaşayan yabancı misafirlerin ihtiyaçları, sosyal ve hukuki sorunları ele alınarak değerlendirildi.

İl Göç İdaresi Müdür Vekili İbrahim Halil Tokmak'ın, ilimizde yaşayan yabancı misafirlerle ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin kurulu bilgilendirmesiyle toplantı sona erdi.

Toplantıya; Batman Üniversitesi Rektörü, Vali Yardımcısı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Göç İdaresi Müdür Vekili, SGK İl Müdürü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili, İŞKUR Müdürü, Belediye Başkan Yardımcısı, SYDV Müdürü, Gençlik ve Spor İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Vekili ve kurulun diğer üyeleri katıldı.

Kaynak: Habermetre

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