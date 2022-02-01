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İl Göç İdaresi personeli kan bağışında bulundu

AA, Gökhan Zobar - Güncel
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İl Göç İdaresi personeli kan bağışında bulundu

Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

EDİRNE (AA) - Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay tarafından müdürlüğün bahçesinde kan bağışı çadırı kuruldu.

Çadırda, personelden kan değerleri uygun bulunanların bağışları kabul edildi.

İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, kampanyaya destek veren çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Aşılıoğlu, müdürlük olarak düzenli zamanlarda Kızılay'a bağış yaptıklarını belirti.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Kızılay, Edirne, Türk, GÖÇ, Güncel, Haber

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