İl Göç İdaresi önünde mülteci yoğunluğu

28.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:27

Türkiye'nin, mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıklamasının ardından İl Göç İdaresi önüne gelen mülteciler burada yoğunluk oluşturdu. Gelen otobüslere binmeye çalışan mülteciler adeta birbirlerini ezdi.



İdlib'deki saldırının ardından Türkiye, mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıkladı. Açıklamanın ardından İstanbul'da bulunan mülteciler gün içerisinde otobüslerle sınır kapılarına doğru gitmeye başladı. Fatih'te bulunan İl Göç İdaresi önünde toplanan mülteciler burada yoğunluk oluşturdu. Gelen otobüslere binmeye çalışan mülteciler birbirlerini ezerken, aralarında bebeklerin de olduğu mülteciler ise ezilme tehlikesi geçirdi.



Otobüsler daha sonra sınır kapısına doğru hareket etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA