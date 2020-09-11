İl genelinde mezarlıklarda çalışmalar sürüyor Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, il genelinde gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mezarlıklarda ot biçme ve ilaçlama gibi faaliyetlerini program dahilinde yürüten ekipler, mezarlık çevre duvarı inşası ve gerekli duvar tadilatlarını da titizlikle yerine getiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda hummalı çalışmalar gerçekleştiren Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, mezarlıkların bakım ve onarım ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Ekipler bu kapsamda ot biçme ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra mezarlık güvenliğinin sağlanması amacıyla çevre duvarı inşalarına da başladı. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi dahil 17 ilçede bulunan mezarlarda çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde bulunan tüm mezarlıkların bakımı, onarımı, temizliği ve ilaçlaması konusunda çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de desteklerini alarak ağaçların bakımını da gerçekleştiriyor. Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların, vatandaşlardan da takdir toplarken, yapılan çalışmalar hassasiyet ve titizlikle sürdürülüyor.

Kaynak: Bültenler