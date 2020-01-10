İl genelinde kanal temizlik çalışmaları devam ediyor
Haberler » Güncel » İl genelinde kanal temizlik çalışmaları devam ediyor - Haber

İl genelinde kanal temizlik çalışmaları devam ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, il genelinde yağışlı havalarda su birikintilerinin ve taşkınların oluşmaması amacıyla kanal temizlik çalışmalarına devam ediyor.

10.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:58
İl genelinde kanal temizlik çalışmaları devam ediyor

Kış aylarında şiddetli yağışların etkisi ile oluşabilecek taşkınların önüne geçebilmek amacıyla önlemler alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Değirmenbaşı Mahallesi'nde sulama kanallarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yağışlı havalar ve dış etkenler dolayısı ile tıkanan bölgelere müdahale ederek tarımsal sulamanın daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştireceğini belirten Büyükşehir ekipleri, temizlik çalışmalarının 'ın 15 ilçesinde devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler