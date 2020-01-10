İl genelinde kanal temizlik çalışmaları devam ediyor

10.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:58

Kış aylarında şiddetli yağışların etkisi ile oluşabilecek taşkınların önüne geçebilmek amacıyla önlemler alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Samandağ Değirmenbaşı Mahallesi'nde sulama kanallarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yağışlı havalar ve dış etkenler dolayısı ile tıkanan bölgelere müdahale ederek tarımsal sulamanın daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştireceğini belirten Büyükşehir ekipleri, temizlik çalışmalarının Hatay'ın 15 ilçesinde devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: Bültenler