İl Genel Meclisinin Ağustos Ayı Toplantıları Başladı. İl Genel Meclisi Ağustos ayı oturumları 2 Ağustos Pazartesi günü saat 11: 00'da İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz Başkanlığında başladı. Ağustos ayı oturumlarının ilk toplantısının konuğu AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet TAN oldu. İl Genel Meclisinin Toplantısı öncesi meclis üyelerine hitaben kısa bir konuşma yapan İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ, " Öncelikle Milletvekilimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ülkemiz de birkaç gündür yaşanan orman yangınları hepimizi derinden üzdü. İlimiz orman varlığı açısından sayılı illerdeniz. Her bölgemize dikkat edelim uyaralım Ağustos ayı bitene kadar gerekirse bizlerde nöbet tutalım, muhtarlarımızla sürekli istişare halinde olalım. " dedi. İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ'ın ardından Meclis üyelerine hitap eden AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet TAN, " ÜLKEMİZ HAK ETTİĞİ YERE KISA SÜREDE GELECEK""Orman yangınları ülkemizin çeşitleri bölgelerinde baş göstermeye başladı ama bu süreci en kısa sürede atlatabileceğimizi düşünüyorum. Bizler üç kıtaya hükmetmiş ataların torunları olarak bizler farklı mücadelelerin içine gireceğimizi biliyorduk. Biraz düşününce bizleri boş bırakmayacaklarını anlayabiliyoruz. Ama bu millet en kısa sürede üç kıta da gücünün, kudretinin, sözünün geçeceği kudrete tekrar ulaşacağını bilmektedir. Onun içindir ki yangınlarla darbelerle, kumpaslarla önümüze geçmeye çalışacaklar ama bu millet bu sıkıntıların üzerine basa basa geçecek ve ülke olarak millet olarak hak ettiğimiz yere en kısa sürede geleceğimizi düşünüyorum. Gönül coğrafyası dediğimiz Türk'i cumhuriyetlerinde, Balkan devletleri ve İslam coğrafyasında abi devlet kim olur dendiğinde tek ülke olarak ülkemizin ismi ön plana çıkıyor. Bu anlamda bununda ağırlığı üzerimizde bunun bilincinde olarak kararlarımızı bu doğrultuda alıyoruz. Bu misyondan çıkamayız tarih bunu bize zorluyor. " Dedi. Konuşmasında Meclis üyelerine teşekkür eden Milletvekili TAN; " ÖZVERLİ ÇALIŞMALARINIZIN FARKINDAYIZ""İl Genel Meclisimiz Kütahyamız ve köylerine hizmet etmeye gayret gösteriyor. Ciddi emekler sarf ediyorsunuz bunun farkındayız. İlimiz köylerini ele aldığımızda çok büyük problemlerin olduğu bir il değil. 2004 yıllarından başlayan bir süreç de Başkanımızın da söylediği gibi rütuşlar var eksik kalan yerler var bunun dışında kuraklıktan dolayı sıkıntılar yaşayabilirsiniz bu da yağışlarla alakalı bir durum. " İfadelerini kullandı. " ZAFER OSB TAMAMLANDIKTAN SONRA ÇOK FARKLI BİR KÜTAHYA OLACAĞIZ"Milletvekili TAN, "Sahaya çıktığımız da en büyük sorun olarak işsizlik varmış gibi bir sorun karşımıza çıkıyor. İş Kur'la görüştüğümüzde ne kadar işsizlik var diye sorduğumuzda 45 bin müracaat olduğunu bunların sadece 19-20 bininin çalışmadığı geri kalanının 25 bin kadarının çalıştığı ve sigortasının olduğu İş Kur'a tekrar müracaat ettiği bilgisini aldık. 2016-2017 yıllarında başlattığımız bir çalışma vardı Zafer Organize sanayi bölgemiz çok ciddi bir yatırım bölgemiz haline geldi. 6 milyon m2 lik yerde çok cüzzi ufak tefek parseller kalmış. Bunun yanında 3 milyon m2'lik alanı da yanında genişleme alanı ilan edilmiş. Bu 3 milyon m2'lik alanı da 3-4 firma müracaat da bulunmuş. 2002 yılında bir OSB vardı ilimizde ve 400-500 kişi çalışıyordu. Birinci OSB 9-10 bin istihdam ile dolmuş durumda 2. OSB de şimdilerde doluluk oranı %90 lar da Tavşanlı OSB açılmıştı şuanda genişleme alanı ile birlikte doldu, Gediz de OSB kuruldu genişleme alanı ile birlikte orası da doldu şimdi Simav ilçemizde jeotermal seracılık ile ilgili OSB çalışmamız var yaklaşık bin dönümlük bir alanı kapsıyor. Bir de seramik ihtisas diye bir sanayi bölgemiz var bununla birlikte 7 OSB oluştu diyebiliriz ilimizde. 20222 yılı sonu itibarı ile fabrikaların çoğalacağını görebiliriz. İlimiz 2022-2023 den sonra ilimiz bu mana da çok değişik bir kulvara girecek. Emet Etibor da sülfirik asitle ilgili bir çalışma oldu burada sülfirik asit fabrikasından sonra bor karbür fabrikası ile ilgili çalışma başlayacak. Burası da istihdam ile ilgili bir çalışma idi. Kamu binalarının yapımı ile ilgi bazı eleştiriler geliyor binalar çok büyük diye ama biz yukarıya gittiğimizde şu kadar bina yapın demiyoruz. Kamu binaları yapılırken illerin nüfuslarına göre bu binaların m2 belirleniyor. Bu eleştirilerin o dönemlerde seçimlerin peş peşe gelmesi sebebiyle muhalefetin seçim malzemesi ihtiyacından kaynaklanan eleştiriler olduğunu düşünüyorum. "ŞEHİR HASTANEMİZİN TAKİPÇİSİYİZ"Şehir hastanemizle ilgili çalışmalar bayram sonrası durdu gibi ama takibini yapıyoruz ve Bakanımızla görüşüyoruz. Burası devletimizden bir kuruş çıkmadan yap işlet devret yöntemiyle yapılıyor. 2022 yılı sonu gibi hayata geçer diye tahmin ediyoruz ama bir an önce tamamlanması için bakanlığımız neznin de bir an önce tamamlanması için baskılarımızı sürdürüyoruz. " Dedi. Milletvekili Ahmet TAN'ın konuşmasının ardından İl Genel Meclisinin Ağustos ayı ilk toplantısı gündemdeki konuların görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre