İl Genel Meclisinden Vali Soytürk'e Ziyaret

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Kilis Valisi Recep Soytürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Genel Meclisi Başkanı Karakuş ile İl Genel meclis üyeleri Valiler Kararnamesi ile Kilis Valiliğine atanan Recep Soytürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, İl Özel İdaresinin çalışmaları hakkında Vali Recep Soytürk'e çalışmalar hakkında bilgi verdi. - KİLİS