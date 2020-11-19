İl Genel Meclisinde 2021 yılı bütçesi görüşülüyor
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İl Genel Meclisinde 2021 yılı bütçesi görüşülüyor

19.11.2020 15:30 | Son Güncelleme: 19.11.2020 15:34
İl Genel Meclisinde 2021 yılı bütçesi görüşülüyor

İl Genel Meclis Başkanımız Şıhmehmet Yalçın başkanlığında İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

İl Genel Meclis Başkanımız Şıhmehmet Yalçın başkanlığında İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü İl Genel Meclisine, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında yapıldı. 32 milyon TL olması planlanan İl Özel İdaresi bütçesinin, tahmini giderleri Plan ve Bütçe komisyonu tarafından hazırlandı. Bu ay sonuna kadar İl Özel İdaresinin bütçesinin kesinleşmesi bekleniyor. - KİLİS

İl Genel Meclisinde 2021 yılı bütçesi görüşülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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