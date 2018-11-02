İl Genel Meclisinde 2019 Yılı Bütçesi Görüşülüyor

Kilis İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçesi İl Genel Meclisinde ele alınmaya başlandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş başkanlığında yapılan İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçesi bu ay sonuna kadar ele alınacağı bildirildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, İl Genel Meclisinin Kasım ayı toplantılarına başlandığını ifade ederek,"Kasım ayı ilk gününde komisyona sevk edilen performans programının komisyonda görüşülmesinin ardından 2019 Yılı bütçe görüşmeleriyle ay boyunca çalışmalarına devam edecek. Çalışmalarımızın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KİLİS