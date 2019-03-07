İl Genel Meclisi Üyelerine Veda Programı

Sivas İl Genel Meclisi'nin 23'üncü dönem üyeleri, 2014 yılında devraldığı görevlerinin son oturumlarını gerçekleştiriyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan da 2 yıl birlikte görev yaptığı 23'üncü dönemin son toplantılarında birlikte olmak için Sivas İl Genel Meclisi'ni ziyaret etti. Sivas İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Salih Ayhan, meclis üyelerinin 5 yıl boyunca Sivas için önemli kararlar aldığını belirterek, "Her başlangıcın bir sonu vardır, her sonun bir başlangıcı vardır. 2014 yılında bu göreve başladığınız zaman; heyecanlı, sahada geniş bir tarama yaparak buraya gelmiştiniz. 2012 yılında başlayan değişim ve dönüşüme en büyük destek veren ve bu yapıya katkı sağlayan da bu meclis oldu." dedi.

Güzel anılar ve güzel hizmetler bırakabilmenin çok önemli olduğuna vurgu yapan Vali Ayhan, "Geriye dönüp baktığımızda olağan hizmetler oldu. Bütün il özel idareler, Sivas İl Özel İdaresi gibi kurumsal yapısını muhafaza etseydi, meclis; birlik ve idare bütünlüğünü güçlü bir şekilde devam ettirseydi belki Türkiye'de büyük şehir modeli değil de, il özel idareler daha güçlü bir yapıyla devam ederdi. Bugün birçok ile model eden bir özel idaremiz var. Görev yaptığınız 5 yıl içerisinde Sivas İl Özel İdaresi çok önemli bir misyonu üstlendi, çok önemli görevleri yerine getirdi. Aldığınız her kararla gurur duyabileceğiniz bir dönem geçirdiniz. Yeniden seçilenler aynı görevini devam ettirecek, seçilemeyenlere de canı gönülden teşekkür ediyorum. Sivas'a çok güzel hizmetlerde bulundunuz, bununla ne kadar gurur duysanız azdır. Kapımız ve yüreğimiz sizlere her zaman açık. Bu birlikteliğin sağlanmasında, bu ortak aklın meclise hakim olmasında önemli bir faktör olan Başkan Sedat Özata'ya, 3 dönemdir başarıyla meclisimize hizmet ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisine sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum." diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA