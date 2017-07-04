İl Genel Meclisi Üyelerinden Vali Büyükakın'a Ziyaret

Bilecik İl Genel Meclis üyeleri Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, İl Genel Meclis üyeleri ile sohbet ederek, İl Özel İdaresi başta olmak üzere il genel meclis üyeleriyle birlikte bütünlük ve koordinasyon içinde çalışarak, güzel hizmetlerde bulanacaklarını ifade etti.



Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Oğuz Sertler ise, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - BİLECİK