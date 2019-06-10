İl Genel Meclisi toplandı
Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında il genel meclisi toplandı.
Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında il genel meclisi toplandı.
İl Genel Meclisi Başkanı Yalçın Başkanlığında toplanarak, Haziran ayının toplantısı ilk gün oturumunu gerçekleştirdi.
Meclis, toplantılarına 14 Haziran Cuma gününe kadar devam edip gündemindeki konuları görüşerek karara bağlayacağı bildirildi. - KİLİS
Kaynak: İHA
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