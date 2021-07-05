İl Genel Meclisi Temmuz Ayı Toplantıları Başladı

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İl Genel Meclisi Temmuz Ayı Toplantıları Başladı

İl Genel Meclisi Temmuz Ayı Toplantıları Başladı
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İl Genel Meclisi Temmuz Ayı Toplantıları BaşladıSivas İl Genel Meclisi, 2021 yılı Temmuz ayı toplantıları için bir araya geldi.

İl Genel Meclisi Temmuz Ayı Toplantıları BaşladıSivas İl Genel Meclisi, 2021 yılı Temmuz ayı toplantıları için bir araya geldi. Temmuz ayı oturumlarının ilki, Sivas İl Genel Meclis Başkanımız Hakan Akkaş başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclisin ilk oturumu, divan katipleri tarafından Haziran ayı il genel meclisi karar özetleri ve il encümeni karar özetlerinin okunması ile başladı. Hafta boyunca devam edecek olan birleşimlerin açılış konuşmasını yapan İl Genel Meclisi Başkanımız Hakan Akkaş, toplantılarda birçok gündem maddesinin ele alınacağını belirterek, meclis çalışmalarının hayırlı geçmesi temennisinde bulundu. İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantılarında; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, Çevre ve Sağlık Komisyonuna, Tarım ve Orman Komisyonuna, Araştırma ve İnceleme Komisyonuna, Göletler ve Su Kaynakları Komisyonuna havale edilen konuları görüşerek karara bağlayacak.

Kaynak: Habermetre

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