İl Genel Meclisi Temmuz Ayı Olağan Oturumları Başladı.
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İl Genel Meclisi Temmuz Ayı Olağan Oturumları Başladı.

İl Genel Meclisi Temmuz Ayı Olağan Oturumları Başladı.
Habermetre - Haberler | Toplum

İL GENEL MECLİSİ TEMMUZ AYI OLAĞAN OTURUMLARI BAŞLADI.

İL GENEL MECLİSİ TEMMUZ AYI OLAĞAN OTURUMLARI BAŞLADI. İl Genel Meclisi Temmuz ayı oturumları bugün saat 11: 00'de İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz başkanlığında yapılan oturumla başladı. Toplantı öncesi ülkemizin pandemi süreci sonrası atılan normalleşme adımları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ, " Bugün itibarı ile ülke olarak pandemi de yeni bir sürece girdik ve olağan kısıtlamalar kalktı ama bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. KISITLAMALARIN KALKMASI SÜRECİN SONA ERDİĞİ ANLAMINA GELMİYORÜlkemizde çok ciddi anlamda aşılama süreci var hatta akşam da üçüncü doz aşılamalarında başlaması yönünde karar çıktı ve Sağlık Bakanlığı siteleri erişime açıldı. Bu konuda sizlerden köylerimizde gerekli uyarıları halkımıza yapmanızı rica ediyorum. Kısıtlamaların kaldırılması demek sürecin sona erdiği anlamına gelmiyor yine aynı hassasiyetle davranmamızda büyük fayda olduğunu düşünüyorum. " Dedi. SU KAYNAKLARIMIZDA KURAKLIK SEBEBİYLE AZALMALAR VARToplantı da ülke genelinde ve ilimizde yaşanan kuraklığa da dikkat çeken İl Genel Meclisi Başkanı YILMAZ, " Bu yıl ciddi bir kuraklık yaşayacağımız ortada şuan da geçmişte görülmeyen ama bu yıl emarelerini hissetmeye başladığımız su kaynaklarımızda gözle görülür oranda azalmaların olduğunun haberlerini alıyoruz. Sulama konusunda da aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Bunu köylerimizde birbirimizin hakkını hukukuna riayet ederek aşabileceğimizi düşünüyorum. Tabi ekstra su kaynakları olursa biz bu suyun gelmesi için elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi belirtmek isterim. " İfadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Temmuz ayının ilk toplantısı gündemdeki maddelerin görüşülmesi ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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