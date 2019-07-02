İl Genel Meclisi'nin temmuz ayındaki ilk gündemi eğitim oldu

Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin temmuz ayı toplantıları başladı. Toplantıların ilk gününde İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, ilin eğitimle ilgili durumu hakkında bilgi verdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında yapılan toplantıların ilk gününde İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, meclise konuk olarak ilin eğitim durumu ve yatırımları hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Gümüşhane'nin eğitimdeki mevcut durumunu aktaran Doğan, yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, 220 okul ve kurumda geçtiğimiz yıl 19 bin 473 öğrenci mevcutlarının bulunduğunu söyledi.

Eğitimde uzun vadede iyi bir insan kaynağı ve fiziki mekan planlaması gerektiğini kaydeden Doğan, tamamlanan sınavlar hakkında da bilgiler verdi. Gümüşhane Lisesi, Şiran Fen Lisesi ve diğer okullardaki yatırımlarla ilgili bilgiler aktaran Doğan, Gümüşhane Lisesinin yeni hizmet binasının tamamlanmak üzere olduğunu, Halk Eğitimi Merkezi binasının da eski İtfaiye binasının yerine yapılması sürecinin devam ettiğini söyledi.

Yürütülen projeler hakkında da bilgiler veren Doğan, her ilçede devam eden yatırımlarla ilgili detaylı bilgiler aktardı, Meclis üyelerinin ilçeleri ve genel durumla ilgili sorularını cevaplandırdı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA