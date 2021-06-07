İl Genel Meclisi Haziran Ayı Toplantıları Sona Erdi
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İl Genel Meclisi Haziran Ayı Toplantıları Sona Erdi

İl Genel Meclisi Haziran Ayı Toplantıları Sona Erdi
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İL GENEL MECLİSİ HAZİRAN AYI TOPLANTILARI SONA ERDİ2 Haziran Salı günü başlayan İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantıları 7 Haziran Pazartesi günü sona erdi.

İL GENEL MECLİSİ HAZİRAN AYI TOPLANTILARI SONA ERDİ2 Haziran Salı günü başlayan İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantıları 7 Haziran Pazartesi günü sona erdi. Haziran ayı İl Genel Meclisinin son toplantısı İl Genel Başkanı Musa Yılmaz Başkanlığında yapıldı. İl Genel Meclis üyelerinin önergeleri görüşülerek komisyonlara havale edildi. Önergelerin görüşülmesinin ardından İl Genel Meclisinin Haziran ayının son toplantısı sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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