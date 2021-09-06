İl Genel Meclisi Eylül Ayı Toplantılarına Başladı

İl Genel Meclisi Eylül Ayı Toplantılarına BaşladıSivas İl Genel Meclisi, 2021 yılı Eylül ayı toplantıları için bir araya geldi.

İl Genel Meclisi Eylül Ayı Toplantılarına BaşladıSivas İl Genel Meclisi, 2021 yılı Eylül ayı toplantıları için bir araya geldi. Eylül ayı oturumlarının ilki, Sivas İl Genel Meclis Başkanımız Hakan Akkaş başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclisin ilk oturumu, divan katipleri tarafından Temmuz ayı il genel meclisi karar özetleri ve il encümeni karar özetlerinin okunması ile başladı. Hafta boyunca devam edecek olan birleşimlerin açılış konuşmasını yapan İl Genel Meclisi Başkanımız Hakan Akkaş, toplantılarda birçok gündem maddesinin ele alınacağını belirterek, meclis çalışmalarının hayırlı geçmesi temennisinde bulundu. İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantılarında; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna, Göletler ve Su Kaynakları Komisyonuna, Sanayi Ticaret Komisyonuna ve İhtisas Komisyonlarına havale edilen konuları görüşerek karara bağlayacak.

Kaynak: Habermetre