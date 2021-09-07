İl Genel Meclisi Eylül Ayı Oturumları Sona Erdi
İl Genel Meclisi Eylül Ayı Oturumları Sona Erdi1 Eylül Çarşamba günü başlayan İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantıları 7 Eylül salı günü sona erdi.
İl Genel Meclisi Eylül Ayı Oturumları Sona Erdi1 Eylül Çarşamba günü başlayan İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantıları 7 Eylül salı günü sona erdi. Eylül ayı İl Genel Meclisinin son toplantısı İl Genel Başkanı Musa Yılmaz Başkanlığında yapıldı. Önergelerin görüşülüp komisyonlara havale edilmesinin ardından İl Genel Meclisinin Eylül ayının son toplantısı sona erdi.
Kaynak: Habermetre